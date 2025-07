Medida provisória regulamenta retorno da ‘Zona Azul’ no Centro de João Pessoa A Prefeitura de João Pessoa publicou em um suplemento da edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Município uma medida provisória... Portal Correio|Do R7 31/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 08h37 ) twitter

Zona Azul em João Pessoa (Foto: Divulgação/Secom-JP) A Prefeitura de João Pessoa publicou em um suplemento da edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial do Município uma medida provisória regulamentando o serviço público de estacionamento rotativo no Centro da Capital, a “Zona Azul”. O serviço tinha sido suspenso em 2020 para abertura do processo de licitação para a terceirização do serviço. O novo sistema deve começar a operar em agosto, com cinco mil vagas na região central, segundo a Secretaria de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (InovaCentro). Conforme o edital, a tarifa deve ser de R$ 3 para os primeiros 90 minutos e R$ 3 a hora excedente. O valor, no entanto, pode ser reajustado. Estão isentos da cobrança da tarifa: Veículos oficiais da União, dos Estados e dos Municípios;

Transporte público coletivo, nas áreas destinadas para seu uso;

Táxis devidamente cadastrados, nas vagas específicas;

Veículos de emergência, quando em atendimento, nas vagas específicas;

Veículos em operação de carga e descarga, nas vagas destinadas para essa finalidade. O edital ainda estipula que o Poder Executivo Municipal está autorizado a terceirizar o serviço de estacionamento rotativo e que a escolha da empresa deve ser feita mediante licitação. O documento não estipula, no entanto, quando o processo de licitação deve começar.