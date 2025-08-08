Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 14 – 23 – 30 – 32 – 38 – 48 Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
