Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (7) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
As seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (7) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
