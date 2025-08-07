Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (7) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões As seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista...

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

