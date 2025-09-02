Meu Amigo Lorenzo amplia debate sobre inclusão no cinema João Pessoa recebe, nesta quinta-feira (4/9), às 19h, no Cine Bangüê – Espaço Cultural José Lins do Rego, uma sessão especial do longa... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 15h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h57 ) twitter

João Pessoa recebe, nesta quinta-feira (4/9), às 19h, no Cine Bangüê – Espaço Cultural José Lins do Rego, uma sessão especial do longa-metragem Meu Amigo Lorenzo, do cineasta e músico baiano André Luiz Oliveira, seguida de conversa com o público. A exibição faz parte do Circuito Inclusivo Petrobras, que promove encontros entre o diretor do filme e a musicoterapeuta e consultora do filme, Clarisse Prestes, em oito capitais. Depois do Recife, a capital paraibana é a segunda cidade do Nordeste a exibir a produção dentro do circuito regional patrocinado pela Petrobras e realizado com apoio da Lei do Audiovisual/Ancine, do Governo Federal. Premiado pelo público no Festival Primavera do Cine, em Vigo, na Galícia (Espanha), o documentário acompanha 15 anos da trajetória de Lorenzo Barreto, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na infância. A partir dos registros de suas sessões de musicoterapia, feitas desde os quatro anos de idade até a vida adulta, surge um retrato sensível da musicalidade de Lorenzo e de como a música se tornou elo fundamental de desenvolvimento, expressão e inclusão. “Percebi que ele tinha imensas qualidades musicais e enormes impossibilidades psicomotoras. Isso teve um impacto imenso sobre mim. Quando nos conhecemos, Lorenzo tinha 4 anos e não parei de filmá-lo até os 19. Sem nenhuma ideia do que iria fazer, muito menos que resultaria num filme de longa-metragem”, afirma André Luiz. “A música que flui através dele vem de uma região muito profunda do seu ser e é como o ar que respira. Tocar com ele, ouvi-lo e ser ouvido por ele foi e continua sendo extremamente prazeroso, luminoso, desafiador.” O longa também se destaca por ser o primeiro documentário a acompanhar de forma continuada o impacto da musicoterapia no desenvolvimento de uma criança autista, transformando em cinema um processo terapêutico que uniu ciência, arte e acolhimento. O documentário ainda questiona a predominância dos tratamentos comportamentais no atendimento a pessoas autistas. “Nosso trabalho nunca foi impor teorias ou modelos externos. Sempre acreditamos no amor incondicional, no respeito ao outro e no ‘estar junto’ na prática. Afinal, além de um diagnóstico, existe ali um sujeito com sua individualidade e suas preferências”, afirma Clarisse Prestes. Nesta quinta-feira (4/9), o Cine Banguê realiza duas sessões especiais com filmes dirigidos por André Luiz Oliveira, ambos distribuídos pela @atman.filmes. Às 17h, será exibido gratuitamente o clássico do cinema marginal Meteorango Kid – O Herói Intergalático (1969). Já às 19h, acontece a sessão paga de Meu Amigo Lorenzo (2022), seguida de debate com o diretor André Luiz Oliveira e a musicoterapeuta Clarisse Prestes, mediado pelo psicanalista Francisco Xavier Neto. A sessão debate terá acessibilidade em Libras. Após a estreia em João Pessoa, o Circuito Inclusivo Petrobras seguirá para Maceió, Aracaju e Fortaleza, sempre com sessões seguidas de debates entre realizadores e especialistas. A proposta é ampliar o diálogo sobre inclusão e criar conexões entre quem vive ou trabalha diretamente com o autismo. André Luiz Oliveira é cineasta, músico e roteirista. Dirigiu curtas, médias e longas-metragens, além de shows musicais e trilhas sonoras para filmes. Em 1969, lançou seu primeiro longa, Meteorango Kid – O Herói Intergalático, ícone do “cinema marginal” brasileiro. Assina obras como A Lenda de Ubirajara (1974), Louco por Cinema (1994), Sagrado Segredo (2009) e documentários premiados como Cozinheiro do Tempo – Bené Fonteles (2009) e O Outro Lado da Memória (2018). Nasceu em Salvador e vive em Brasília desde 1991. Clarisse Prestes é licenciada em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em Musicoterapia pela FEPECS, em Brasília. Especialista em TEA e outros transtornos do desenvolvimento, participou de congressos no Brasil e no exterior abordando a temática do autismo. É radicada em Brasília desde 1990. Francisco de Assis Xavier Neto é graduado em Psicologia (UFPB) com especialização em Saúde Mental (CINTEP) e Psicanálise e Educação: A Prática da Inclusão nos Autismos (UCAM). Coordenador do Grupo de Estudos Autismo, Psicanálise e Musicoterapia. Praticante da psicanálise e supervisor clínico em João Pessoa-PB. Finalizado com recursos do FAC – Fundo de Cultura do Distrito Federal, via Arranjos Regionais/FSA, Meu Amigo Lorenzo tem roteiro e direção de André Luiz Oliveira, pesquisa e consultoria de Clarisse Prestes, produção executiva de Carina Bini, assistência de produção de Sueli Navarro, direção de fotografia de Adelson Barreto, montagem de André Luiz Oliveira e Madam Produções, trilha sonora de André Luiz Oliveira e som direto de Marcos Manna. Classificação indicativa: livre. Serviço – Cine Banguê Estreia 04/09 – Sessões especiais: 17h – Meteorango Kid – O Herói Intergalático (1969) – entrada gratuita

19h – Meu Amigo Lorenzo (2022) + debate com André Luiz Oliveira e Clarisse Prestes, mediação de Francisco Xavier Neto ###IMG-1### Sessão das 17h é gratuita. Sessão das 19h é paga, com venda de ingressos apenas presencialmente. A bilheteria abre 1h antes da primeira sessão do dia. Ingressos: R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia). Pagamento em espécie ou via Pix. R. Abdias Gomes de Almeida, 800 – Tambauzinho (Espaço Cultural José Lins do Rego) Meu amigo Lorenzo fica em cartaz até o dia 30/09. Mais informações pelo @cinebangue Site oficial instagram