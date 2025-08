Mini fã do Rei: criança de 3 anos emociona família com amor por Roberto Carlos A paixão pela música é algo comum já nos primeiros anos de vida, até porque as crianças são estimuladas sensorialmente com sons, imagens... Portal Correio|Do R7 02/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Malcolm em seu aniversário com o tema Roberto Carlos e aviação (Foto: Acervo da família) A paixão pela música é algo comum já nos primeiros anos de vida, até porque as crianças são estimuladas sensorialmente com sons, imagens e outros elementos. Mas, e quando um garotinho de apenas três anos de idade apresenta um afeto específico pelo cantor Roberto Carlos, que embala trilhas sonoras, em sua maioria, de adultos e idosos? Na terça-feira (5), João Pessoa celebra 440 anos de história e dentre as comemorações, um dos momentos mais esperados é o show do cantor Roberto Carlos, no Busto de Tamandaré.



E quem vive a expectativa para este momento, com olhos brilhando, é Malcolm Santos, que tem o artista como ídolo absoluto, algo incomum para uma criança. Ouvir as músicas do Rei já virou parte do cotidiano dele e da família. Roberto Carlos na relação avô e neto Quem contou um pouco dessa história ao Portal Correio foi o pai, Ícaro Santos. Segundo ele, a relação de Malcolm com Roberto Carlos começou por volta de 2023, quando ele foi morar com os avós maternos. Foi ali, ao lado do avô Alexon Luis dos Santos, que tudo começou a mudar. O avô é daqueles fãs de longa data, que conhece a discografia, datas, curiosidades, discos e CDs do Rei Roberto Carlos como verdadeiras relíquias. A convivência diária, aliada a essa paixão, foi moldando o universo musical de Malcolm. “O mais surpreendente é que não era uma obrigação. Ele ia sozinho até o quarto do avô e pedia para ouvir Roberto Carlos. Não era forçado, ele realmente queria ouvir. Imagina a alegria do avô ao ver isso?!”, contou Ícaro. De tanto ouvir as canções, Malcolm aprendeu não só a identificar as músicas, mas também a cantar trechos com muita segurança e até corrigir o avô quando errava a letra. “Era lindo ver isso. O avô se emocionava sempre que via o neto cantar”, lembrou. Malcolm nos braços do avô, em seu aniversário (Foto: Acervo da família) “Tive que aprender várias músicas” A conexão musical se tornou tão forte que hoje, Malcolm só dorme ouvindo Roberto Carlos. Como dizem os integrantes da Geração Z: “o pai que lute”, pois Ícaro precisou montar uma playlist especial para os momentos de sono do pequeno. “Eu tive que aprender várias músicas também, porque ele queria que eu cantasse junto. Ele escolhia uma, falava o nome, e lá ia eu procurar a letra para aprender”, revelou Ícaro. Mistura de Rei e aviação no aniversário Mas, não para por aí. O amor pelo Rei virou até tema de festa. No aniversário de três anos, Malcolm escolheu um tema no mínimo inusitado: Roberto Carlos e avião. Isso porque, além do ídolo musical do avô materno, ele também herdou do pai a paixão pela aviação. Segundo o pai “foi uma loucura organizar tudo, mas conseguimos e ele ficou radiante”. De uma coisa Ícaro tem certeza: o laço entre o avô e Malcolm, costurado pelas canções do Rei, transformou-se numa memória afetiva poderosa. “Malcolm é expressivo demais quando canta. A gente brinca que ele é um idoso em miniatura. Ele sente as músicas, interpreta, se emociona. É algo muito além do comum”, garantiu. Agora, com o show se aproximando, a família vive a ansiedade de um momento que promete ser inesquecível: ver Malcolm, da plateia, cantar junto com Roberto Carlos, só que dessa vez ao vivo. “Essa história é feita de afeto, de gerações unidas por música, e vai ser lembrada por toda a vida”, finalizou Ícaro. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mini fã do Rei: criança de 3 anos emociona família com amor por Roberto Carlos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.