Monteiro sedia ação regional de enfrentamento à violência contra a mulher A Cidade de Monteiro será palco da realização do fórum regional de enfrentamento a violência contra a mulher, no próximo dia 20 de... Portal Correio|Do R7 12/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h17 )

A Cidade de Monteiro será palco da realização do fórum regional de enfrentamento a violência contra a mulher, no próximo dia 20 de agosto, no clube municipal Alexandre da Silva Brito, reunindo autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento à violência de gênero. A programação contará com apresentações culturais, mesas de debate e palestras, sendo discutidos temas como a efetividade das medidas protetivas, a construção de políticas públicas em rede, a implantação de grupos reflexivos para homens autores de violência e o fortalecimento dos serviços de acolhimento no Cariri. A Prefeita de Monteiro, Ana Paula Morato, destacou a relevância do evento, dizendo que "É um orgulho para Monteiro ser escolhida como uma das cidades-sede deste fórum. Aqui serão discutidos caminhos e soluções para proteger mulheres e meninas, fortalecer políticas públicas e sensibilizar a sociedade. Esses debates vão ecoar não só em Monteiro, mas em todo Cariri", afirmou. O fórum regional de enfrentamento à violência contra a mulher é um espaço de debate e articulação entre diversos atores sociais, como poder público, organizações da sociedade civil e especialistas, para discutir e propor ações de prevenção e combate à violência contra mulheres em nível regional. Esses fóruns buscam fortalecer a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, promover a articulação entre os organismos responsáveis pelas políticas para mulheres e ampliar a visibilidade das boas práticas de enfrentamento à violência.