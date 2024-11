Morre em São Paulo o cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos

Agnaldo Rayol faleceu aos 86 anos (Imagem: Reprodução/ Instagram)

O cantor Agnaldo Rayol, um dos mais famosos e queridos do Brasil, morreu nesta segunda-feira (4), aos 86 anos. Ele estava internado num hospital em São Paulo após sofrer uma queda em casa nesta madrugada. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Agnaldo foi durante muitos anos um dos principais cantores do Brasil. Com mais de 70 anos de carreira, tinha uma das mais belas vozes do país e seu sucesso atravessou gerações.

Em comunicado, a assessoria do cantor confirmou sua morte: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada”.

Nascido no Rio de Janeiro em 3 de maio de 1938, Agnello Vasconcelos Rayol, começou sua carreira aos 5 anos de idade, na Rádio Nacional, também no Rio. Além de cantor, Agnaldo também atuou no cinema em vários filmes. O primeiro deles, aos 10 anos, participou de seu primeiro longa, Também Somos Irmãos, em 1949. Em 1951 trabalhou em Maior que o Ódio.

Aos 18 anos, com a voz já completamente formada, lança seu primeiro disco, que tem seu próprio nome como título.

Já na década de 1950, ele seguiu alternando trabalhos na música e no cinema. Assim, lançou várias álbuns e compactos como Sonhos Musicais, Dançar Com Você/Serenata do Adeus, Onde Estará Meu Amor/Tarde Demais, Prece/Se Todos Fossem Iguais a Você, Dona Saudade, Escala de Cores, Não me Condenem entre outras. Todas estas saíram entre 1958 e 1959.

Nas telas, após Também Somos Irmãos e Maior que o Ódio, atuou também, em 1958, em Chofer de Praça e Uma Certa Lucrécia. Em 1959 participou de Garota Enxuta, Jeca Tatu e Pistoleiro Bossa Nova. O último longa em que trabalhou foi Possuídas Pelo Pecado, em 1976.

Agnaldo Rayol também atuou na TV, principalmente em novelas da Record na década de 1970 como A Última Testemunha, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos e Sol Amarelo. Também na Record, apresentou o Agnaldo Rayol Show.

O artista ainda atuou em novelas na TV Tupi e na Band e apresentou outros programas na própria Band e na TV Cultura.

Ao mesmo tempo em que trabalhava na televisão e no cinema, Agnaldo seguia cantando e lançando discos através das décadas. Seguiu muito produtivo nos anos 70, 80, 90 e 2000, anos em que também fazia muitos shows, participações em programas e que ainda era contratado para cantar em casamentos.

Seu último disco, Agnaldo Rayol e Amigos Ao Vivo em Alto Mar, foi lançado em 2013. Com a participação de vários cantores amigos como Jerry Adriani, Angela Maria, Simoninha, o cantor interpretou vários clássicos da MPB e da música estrangeira como Azul da Cor do Mar, Disparada, As Rosas Não Falam, Yesterday, New York New York, My Way, Como É Grande o Meu Amor Por Você etc.

