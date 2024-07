Mortes por febre oropouche registradas no Brasil são as primeiras do mundo, diz governo O Ministério da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (25), duas mortes pela febre oropouche na Bahia. Segundo a pasta, “não havia relato... Portal Correio|Do R7 25/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 25/07/2024 - 18h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-