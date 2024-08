Motoboy é assassinado a tiros em emboscada na Comunidade do Aratu, em João Pessoa Um homem foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira (19), após cair em uma emboscada na Comunidade Aratu, no bairro de Mangabeira... Portal Correio|Do R7 19/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-