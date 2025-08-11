Motociclista fica ferido após colidir contra um caminhão durante fuga na BR-101, em João Pessoa Um homem de 34 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (11) após colidir a moto que pilotava contra um caminhão, na BR-101,... Portal Correio|Do R7 11/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h18 ) twitter

Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa (Foto: Divulgação) Um homem de 34 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (11) após colidir a moto que pilotava contra um caminhão, na BR-101, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele e uma mulher que estava na garupa tentaram escapar de uma viatura no momento do acidente. Equipes de resgate foram acionadas onde transferiram eles para o Hospital de Trauma da capital, os dois estão com o estado de saúde regular. A suspeita é que a motocicleta pode ser clonada. Ao tentar fugir de uma fiscalização, o homem entrou na contramão e acabou colidindo contra o caminhão. Segundo a PRF, ele não possui habilitação e já tem passagens pela polícia por receptação e tráfico de drogas. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Motociclista fica ferido após colidir contra um caminhão durante fuga na BR-101, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.