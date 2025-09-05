Motociclista fica ferido após tentativa de assalto, em João Pessoa Um homem de 31 anos foi vítima de uma tentativa de assalto na noite dessa quinta-feira (4), entre os bairros do Novais e Jardim Veneza...

Homem foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros (TV Correio/Reprodução)

Um homem de 31 anos foi vítima de uma tentativa de assalto na noite dessa quinta-feira (4), entre os bairros do Novais e Jardim Veneza, em João Pessoa.

De acordo com informações apuradas pela TV Correio, o homem, que estava conduzindo uma moto, foi surpreendido por uma dupla, que também estava em uma motocicleta, com vários tiros – alguns dos disparos atingiram o braço e o tórax do rapaz.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde segue internado. Até a última atualização do boletim médico da unidade de saúde, o estado de saúde da vítima é estável.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Motociclista fica ferido após tentativa de assalto, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.