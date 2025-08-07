Logo R7.com
Motociclista morre e pedestre fica ferido em acidente grave na BR-230, em João Pessoa

Um motociclista morreu e um pedestre ficou gravemente ferido em um acidente na manhã desta quinta-feira (7), na BR-230, em João Pessoa...

(Foto: Reprodução)

Um motociclista morreu e um pedestre ficou gravemente ferido em um acidente na manhã desta quinta-feira (7), na BR-230, em João Pessoa, próximo à barreira do bairro Castelo Branco, no sentido Cabedelo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A vítima não teve a identidade revelada. Já o pedestre foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado, em estado grave, ao Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

As circunstâncias do acidente na BR-230 em João Pessoa ainda estão sendo apuradas pela PRF. O trecho onde ocorreu o atropelamento é considerado um dos mais movimentados da capital paraibana.

Por conta do acidente, o trecho da rodovia teve uma faixa interditada, o que causou um longo congestionamento durante toda a manhã. Agentes da PRF estiveram no local para organizar o tráfego e realizar a perícia.

