Motorista da Semob-JP morre após colidir moto com poste, em João Pessoa Um homem morreu, na tarde deste domingo (1º) após colidir a moto que pilotava com um poste, no bairro do Valentina, em João Pessoa.... Portal Correio|Do R7 01/09/2024 - 19h21 (Atualizado em 01/09/2024 - 19h21 ) ‌



