Motorista morre em acidente envolvendo caminhão e ônibus, na BR-101, em João Pessoa

Acidente aconteceu na BR-101 no sentido João Pessoa-Recife (Imagem: TV Correio)

Um homem morreu na madrugada desta quarta-feira (20), após se envolver em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão baú e um ônibus, na BR-101, sentido João Pessoa-Recife.

De acordo com as informações, o motorista do caminhão, identificado como Paulo Júnior, estava com o veículo parado entre a pista e o acostamento, quando foi atingido na lateral por um ônibus. Com a batida, o motorista e o passageiro, que é proprietário do veículo, foram arremessados.

Após cair no asfalto, o motorista foi atropelado por outro carro que passava e morreu no local. Já o passageiro, foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde segue internado com o quadro clínico estável.

