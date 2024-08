Movimentação por conta de convenção de Cícero bloqueia acesso a shopping em João Pessoa A mobilização em torno da convenção partidária do PP para homologar a candidatura de Cícero Lucena nas Eleições 2024, em João Pessoa... Portal Correio|Do R7 05/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-