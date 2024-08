Mpox: Europa prevê mais casos de nova variante nas próximas semanas O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira (16) que novos casos importados... Portal Correio|Do R7 16/08/2024 - 14h27 (Atualizado em 16/08/2024 - 14h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-