MPPB aciona Prefeitura de Alhandra para nomeação de aprovados em concurso público O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ingressou com uma ação judicial contra a Prefeitura de Alhandra e a empresa Educa Assessoria... Portal Correio|Do R7 20/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sede do Ministério Público, em Alhandra (Foto: Reprodução / Google Street View) O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ingressou com uma ação judicial contra a Prefeitura de Alhandra e a empresa Educa Assessoria Educacional, responsável pela realização do concurso público de 2024. O certame ofereceu 417 vagas, mas, segundo a Promotoria de Justiça, apresentou uma série de irregularidades que comprometem sua lisura. Irregularidades no concurso de Alhandra De acordo com a ação, assinada pela promotora Erika Bueno Muzzi, candidatos denunciaram falhas como a não contabilização de títulos, erros na aplicação de critérios de desempate e até a inclusão suspeita de um nome na lista oficial de aprovados, que não constava nas listas preliminares. O beneficiado, segundo relatos, teria ligação política com a gestão municipal. Além das falhas no processo seletivo, o MPPB destacou que a prefeitura mantém 897 servidores contratados temporariamente e 369 em cargos comissionados, número quase três vezes superior ao das vagas ofertadas no concurso. Para a promotora, essa prática configura preterição dos aprovados e precarização do serviço público. Pedido de urgência Na ação, o Ministério Público pede a nomeação imediata dos candidatos aprovados, a rescisão de contratos temporários que ocupam funções de concursados e a proibição de novas contratações precárias. Também foi solicitada a aplicação de multas diárias em caso de descumprimento. A promotora responsável destacou que a situação não é inédita. Em 2018, já havia sido ajuizada ação semelhante contra o município, que na época mantinha 326 contratados em detrimento dos aprovados no concurso de 2016. O que o MPPB busca com a ação? O objetivo do processo é garantir que o concurso seja respeitado, restaurando os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência na administração pública de Alhandra. Caso a Justiça acate os pedidos, os aprovados no concurso de 2024 deverão ser convocados dentro do número de vagas e também no cadastro de reserva, conforme a necessidade do município. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post MPPB aciona Prefeitura de Alhandra para nomeação de aprovados em concurso público apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.