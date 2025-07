MPPB define lista tríplice para novo procurador-geral, nesta quinta-feira (31)

Sede do MPPB, em João Pessoa (Foto: Divulgação/MPPB)

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) define, nesta quinta-feira (31), os candidatos que vão compor a lista tríplice para escolha e nomeação do procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba para o biênio 2025-2027.

A votação ocorre das 8h às 16h, por meio de um sistema virtual da Procuradoria-Geral de Justiça.

São candidatos ao cargo de procurador-geral do MPPB, por ordem de inscrição: o 1⁰ promotor de Justiça de Sapé, Leonardo Quintans Coutinho; o 17º procurador de Justiça, João Geraldo Carneiro Barbosa; o 15º promotor de Justiça de João Pessoa, Rodrigo Marques da Nóbrega; e o 12º procurador de Justiça, Aristóteles de Santana Ferreira.

A lista tríplice deve ser encaminhada ao governador João Azevêdo em até três dias depois da eleição. O chefe do Executivo tem, então, 15 dias para escolher o novo chefe do MPPB, em substituição ao atual PGJ, Antônio Hortêncio Rocha Neto, que termina seu segundo biênio à frente da instituição. A posse do novo procurador-geral será no dia 1º de setembro deste ano.

