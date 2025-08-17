MPPB empossa quatro promotores de Justiça nesta segunda-feira (18), em João Pessoa O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Paraíba (CPJ) realizará, nesta segunda-feira (18), a solenidade de posse... Portal Correio|Do R7 17/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h37 ) twitter

Sede da Procuradoria-geral de Justiça Ministério Público da Paraíba MPPB (Foto: Divulgação/MPPB) O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público da Paraíba (CPJ) realizará, nesta segunda-feira (18), a solenidade de posse de quatro novos promotores de Justiça substitutos que foram aprovados no no XV Concurso para Ingresso na Carreira do MPPB. A sessão solene será realizada no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa, a partir das 16h. O evento também será transmitido pelo canal do MPPB no Youtube. Serão empossados no cargo de promotor de Justiça substituto Francisco Leonardo Silva Junior, João Alexandre Targino da Rocha, Caio Terceiro Neto Parente Miranda e Laura Afonso Tavares. Com a solenidade de posse, o MPPB conclui a nomeação de todos os 42 candidatos aprovados no último certame, sendo que 32 deles foram nomeados na atual gestão. Conforme destacou o procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, com os novos promotores, haverá um melhor preenchimento do quadro de cargos da carreira do Ministério Público. "É uma medida que traz mais eficiência e resolutividade na nossa atuação e faz, em consequência, com que a sociedade seja melhor atendida. Suprimos, com essas novas nomeações, de forma mais equilibrada e organizada todas as regiões do Estado", afirmou.