Foto: Juliana Santos/Olenildo Nascimento/CMJP/Divulgação

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) anunciou que, a partir desta sexta-feira (1), a integração temporal passará a ter 1h30 de duração nos ônibus do transporte público de João Pessoa.

Anteriormente, os passageiros tinham o intervalo de 1h para trocar de ônibus pagando o valor de uma passagem. Com a mudança, de acordo com a Semob, todos os usuários do cartão cidadão serão beneficiados com a integração temporal de 90 minutos.

A integração temporal é válida para os usuários que utilizam o cartão de passagem do Sintur-JP e em linhas circulares que não integram entre si, assim como em linhas que fazem parte do mesmo terminal e ônibus da mesma linha.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Mudança na integração temporal nos ônibus de João Pessoa começa nesta sexta (1) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.