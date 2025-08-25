Mulher é morta a facadas no Sertão; marido é principal suspeito Uma mulher foi morta a facadas na cidade de Juru, Sertão da Paraíba, na manhã de domingo (24). O principal suspeito é o marido da vítima...

(Foto: Divulgação/PM)

Uma mulher foi morta a facadas na cidade de Juru, Sertão da Paraíba, na manhã de domingo (24). O principal suspeito é o marido da vítima.

A mulher foi identificada como Antônia Ferreira, conhecida como Dona Neide. De acordo com a Polícia Civil, após cometer o crime, o homem trancou a casa e ligou para o irmão dizendo o que havia feito e onde estava a chave.

O irmão foi até a residência do casal, onde encontrou a mulher sem vida. O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Mulher é morta a facadas no Sertão; marido é principal suspeito apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.