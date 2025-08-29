Mulher é morta a tiros às margens da BR-230, em Cabedelo
Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta sexta-feira (29), às margens da BR-230, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A vítima estava...
Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta sexta-feira (29), às margens da BR-230, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A vítima estava andado de bicicleta, quando foi abordada por uma dupla armada, que estava de moto. Os suspeitos atiraram contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar e agente da Semob-JP foram acionado para fazer as diligências. Uma das linhas de investigação é a possibilidade de tentativa de assalto seguida de latrocínio. O caso será investigado para descobrir as motivações do crime a identidade dos suspeitos. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mulher é morta a tiros às margens da BR-230, em Cabedelo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta sexta-feira (29), às margens da BR-230, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A vítima estava andado de bicicleta, quando foi abordada por uma dupla armada, que estava de moto.
Os suspeitos atiraram contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar e agente da Semob-JP foram acionado para fazer as diligências.
Uma das linhas de investigação é a possibilidade de tentativa de assalto seguida de latrocínio. O caso será investigado para descobrir as motivações do crime a identidade dos suspeitos.
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Mulher é morta a tiros às margens da BR-230, em Cabedelo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.