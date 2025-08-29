Mulher é morta a tiros às margens da BR-230, em Cabedelo Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta sexta-feira (29), às margens da BR-230, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A vítima estava...

Agentes da Semob-JP foram até o local do crime (Imagem: TV Correio)

Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta sexta-feira (29), às margens da BR-230, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A vítima estava andado de bicicleta, quando foi abordada por uma dupla armada, que estava de moto.

Os suspeitos atiraram contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar e agente da Semob-JP foram acionado para fazer as diligências.

Uma das linhas de investigação é a possibilidade de tentativa de assalto seguida de latrocínio. O caso será investigado para descobrir as motivações do crime a identidade dos suspeitos.

