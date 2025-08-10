Mulher é presa em flagrante suspeita de esfaquear marido e bebê de três meses no Sertão da Paraíba Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã deste sábado (9), suspeita de esfaquear o próprio marido e o filho de apenas três meses...

Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã deste sábado (9), suspeita de esfaquear o próprio marido e o filho de apenas três meses, na cidade de Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba.

De acordo com informações policiais, o bebê recebeu atendimento médico inicial na cidade e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para um hospital em Patos. O pai, que também foi atingido, está estável e deve prestar depoimento à Polícia Civil ainda neste sábado.

Após a prisão, a suspeita foi conduzida à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

