Mulher é presa suspeita de esfaquear a própria mãe na Paraíba Uma mulher de 20 anos é suspeita de tentar matar a própria mãe na manhã desta sexta-feira (8), na cidade de Cubati, no Curimataú paraibano... Portal Correio|Do R7 08/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Samu pode ser acionado de forma gratuita pelo telefone 192 (Foto: Gilberto Firmino/Secom-JP) Uma mulher de 20 anos é suspeita de tentar matar a própria mãe na manhã desta sexta-feira (8), na cidade de Cubati, no Curimataú paraibano. A vítima foi esfaqueada no pulmão e está internada no Hospital de Trauma de Campina Grande. De acordo com a Polícia, a discussão teria começado durante o café da manhã, depois que a filha se irritou porque a mãe reclamou com o neto. Durante a briga, ela pegou uma faca e desferiu o golpe. O hospital informou que o estado de saúde da vítima é estável. Ela está consciente e orientada, mas permanece sob os cuidados da equipe médica. A suspeita foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Soledade, onde deverá permanecer à disposição da Justiça. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mulher é presa suspeita de esfaquear a própria mãe na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.