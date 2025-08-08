Logo R7.com
Mulher é presa suspeita de esfaquear a própria mãe na Paraíba

Uma mulher de 20 anos é suspeita de tentar matar a própria mãe na manhã desta sexta-feira (8), na cidade de Cubati, no Curimataú paraibano. A vítima foi esfaqueada no pulmão e está internada no Hospital de Trauma de Campina Grande.

De acordo com a Polícia, a discussão teria começado durante o café da manhã, depois que a filha se irritou porque a mãe reclamou com o neto. Durante a briga, ela pegou uma faca e desferiu o golpe.

O hospital informou que o estado de saúde da vítima é estável. Ela está consciente e orientada, mas permanece sob os cuidados da equipe médica.

A suspeita foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Soledade, onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

