Mulher é presa suspeita de tenta matar filhos afogados em reservatório de Itatuba, na Paraíba Uma mulher foi presa suspeita de tentar matar os dois filhos afogados, de três e seis anos de idade, em um reservatório de Itatuba,... Portal Correio|Do R7 09/09/2024 - 12h57 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-