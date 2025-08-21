Mulher é presa suspeita de torturar o próprio filho de 1 ano no Brejo paraibano Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (21) suspeita de espancar o próprio filho, de um ano de idade, na cidade de Belém, no Brejo... Portal Correio|Do R7 21/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h59 ) twitter

(Foto: Gilberto Firmino/Secom-JP) Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (21) suspeita de espancar o próprio filho, de um ano de idade, na cidade de Belém, no Brejo do Estado. O Conselho Tutelar foi acionado após uma denúncia de maus-tratos e ao chegar no local, a equipe encontrou a criança com hematomas por todo o corpo e marcas de fio nas costas. Ela também tinha uma queimadura na mão. A mãe firmou que a criança teria subido no fogão e colocado a mão no fogo, mas, segundo os conselheiros tutelares, isso seria impossível devido a idade da criança. A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia da região, onde deverá responder por tortura, ficando à disposição da Justiça. Já a criança foi resgatada e deve passar por exames médicos, além de receber acompanhamento e todo o apoio necessário. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mulher é presa suspeita de torturar o próprio filho de 1 ano no Brejo paraibano apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.