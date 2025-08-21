Mulher é presa suspeita de torturar o próprio filho de 1 ano no Brejo paraibano

Logo R7.com
(Foto: Gilberto Firmino/Secom-JP)

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (21) suspeita de espancar o próprio filho, de um ano de idade, na cidade de Belém, no Brejo do Estado.

O Conselho Tutelar foi acionado após uma denúncia de maus-tratos e ao chegar no local, a equipe encontrou a criança com hematomas por todo o corpo e marcas de fio nas costas.

Ela também tinha uma queimadura na mão. A mãe firmou que a criança teria subido no fogão e colocado a mão no fogo, mas, segundo os conselheiros tutelares, isso seria impossível devido a idade da criança.

A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia da região, onde deverá responder por tortura, ficando à disposição da Justiça. Já a criança foi resgatada e deve passar por exames médicos, além de receber acompanhamento e todo o apoio necessário.

