Mulher é presa suspeita de vender conteúdos sexuais da filha no Agreste Paraibano
Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (3), suspeita de vender vídeos e fotos sexuais da própria filha, na cidade de Gurinhém...
Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (3), suspeita de vender vídeos e fotos sexuais da própria filha, na cidade de Gurinhém, no Agreste Paraibano. De acordo com o delegado João Ricardo, a mulher mantinha contato com homens de outros estados que compravam os conteúdos da criança. Além do mandado de prisão preventiva, a suspeita também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. No celular da mulher também foram encontrados vídeos sexuais de outras crianças que moravam próximo a ela, o que resultou na prisão em flagrante. Ela foi conduzida para a delegacia, onde está à disposição da Justiça. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso continua sendo investigado para averiguar se há mais vítimas. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mulher é presa suspeita de vender conteúdos sexuais da filha no Agreste Paraibano apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (3), suspeita de vender vídeos e fotos sexuais da própria filha, na cidade de Gurinhém, no Agreste Paraibano.
De acordo com o delegado João Ricardo, a mulher mantinha contato com homens de outros estados que compravam os conteúdos da criança. Além do mandado de prisão preventiva, a suspeita também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.
No celular da mulher também foram encontrados vídeos sexuais de outras crianças que moravam próximo a ela, o que resultou na prisão em flagrante. Ela foi conduzida para a delegacia, onde está à disposição da Justiça.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso continua sendo investigado para averiguar se há mais vítimas.
Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp
O post Mulher é presa suspeita de vender conteúdos sexuais da filha no Agreste Paraibano apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.