Mulher é presa suspeita de vender conteúdos sexuais da filha no Agreste Paraibano Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (3), suspeita de vender vídeos e fotos sexuais da própria filha, na cidade de Gurinhém...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (3), suspeita de vender vídeos e fotos sexuais da própria filha, na cidade de Gurinhém, no Agreste Paraibano.

De acordo com o delegado João Ricardo, a mulher mantinha contato com homens de outros estados que compravam os conteúdos da criança. Além do mandado de prisão preventiva, a suspeita também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

No celular da mulher também foram encontrados vídeos sexuais de outras crianças que moravam próximo a ela, o que resultou na prisão em flagrante. Ela foi conduzida para a delegacia, onde está à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso continua sendo investigado para averiguar se há mais vítimas.

