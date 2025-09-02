Mulher em surto faz própria neta de refém em João Pessoa
Uma mulher de cinquenta e seis anos em surto psicológico fez a própria neta de refém no bairro de Mangabeira na manhã desta terça-feira (02), em João Pessoa. Equipes da polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem no local, encontraram ela com uma faca. Os agentes conseguiram mobilizar a mulher e resgataram a criança de um ano de idade dos seus braços. Segundo a família, ela é usuária de entorpecentes e já tem histórico de agressividade. A Polícia Militar realizou um protocolo especial para esse tipo de ocorrência e a mulher está sendo atendida no Hospital de Emergência e Trauma da capital.
Uma mulher de cinquenta e seis anos em surto psicológico fez a própria neta de refém no bairro de Mangabeira na manhã desta terça-feira (02), em João Pessoa.
Equipes da polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem no local, encontraram ela com uma faca. Os agentes conseguiram mobilizar a mulher e resgataram a criança de um ano de idade dos seus braços.
Segundo a família, ela é usuária de entorpecentes e já tem histórico de agressividade. A Polícia Militar realizou um protocolo especial para esse tipo de ocorrência e a mulher está sendo atendida no Hospital de Emergência e Trauma da capital.
