Mulher em surto faz própria neta de refém em João Pessoa Uma mulher de cinquenta e seis anos em surto psicológico fez a própria neta de refém no bairro de Mangabeira na manhã desta terça-feira... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 14h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h37 )

Hospital de Trauma de João Pessoa (Foto: Divulgação) Uma mulher de cinquenta e seis anos em surto psicológico fez a própria neta de refém no bairro de Mangabeira na manhã desta terça-feira (02), em João Pessoa. Equipes da polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem no local, encontraram ela com uma faca. Os agentes conseguiram mobilizar a mulher e resgataram a criança de um ano de idade dos seus braços. Segundo a família, ela é usuária de entorpecentes e já tem histórico de agressividade. A Polícia Militar realizou um protocolo especial para esse tipo de ocorrência e a mulher está sendo atendida no Hospital de Emergência e Trauma da capital. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mulher em surto faz própria neta de refém em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.