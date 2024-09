Mulher fica ferida após estrutura de córrego ceder na Grande João Pessoa Uma mulher ficou ferida após uma parte de uma rua no bairro Popular, em Santa Rita, na Grande João Pessoa, cedeu nessa terça-feira (... Portal Correio|Do R7 04/09/2024 - 07h21 (Atualizado em 04/09/2024 - 07h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-