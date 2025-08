Mulher que foi vítima de agressões no elevador quebra o silêncio a Cabrini: ‘Ele queria me matar’ Na última semana, o país ficou em choque com as imagens e os relatos de uma agressão extrema sofrida por Juliana Garcia dos Santos...

Na última semana, o país ficou em choque com as imagens e os relatos de uma agressão extrema sofrida por Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, dentro do elevador do condomínio onde vivia, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O agressor, o seu então namorado e ex-jogador de basquetebol, Igor Eduardo Pereira Cabral, desferiu 60 socos em apenas 36 segundos, numa violência classificada como tentativa de feminicídio. (ASSISTA O RELATO NO VÍDEO ACIMA)

O episódio ocorreu no dia 26 de julho, num condomínio de classe média no bairro de Ponta Negra, em Natal, no Brasil. Juliana, promotora de vendas, e Igor, de 29 anos — conhecido como ‘Costinha’ no meio desportivo — mantinham uma relação marcada por abusos e controlo, que Juliana descreve como “tóxica e abusiva”. Apesar de estar ciente do historial agressivo de Igor, nunca imaginou que a violência chegaria a tal extremo.

O dia da agressão começou com uma discussão motivada por ciúmes e acusações infundadas de traição. Igor chegou a partir o telemóvel de Juliana e perseguiu-a pelo condomínio. Quando ambos entraram no elevador de serviço, a violência explodiu: Igor desferiu dezenas de socos, enquanto Juliana tentava proteger-se. Sofreu graves lesões no rosto, com quatro ossos faciais fraturados e hematomas visíveis.

Detalhes da agressão e primeiros socorros

Juliana relata que os socos foram tão intensos que começou a perder a visão devido ao sangue. Diz que a sua única luta naquele momento era manter-se consciente e viva. O agressor, mesmo após tamanha brutalidade, permaneceu calmo após a detenção, sem demonstrar qualquer arrependimento.

Foram os moradores do condomínio, alarmados com o sucedido, que prestaram os primeiros socorros e chamaram a polícia. As autoridades chegaram cerca de dez minutos depois e detiveram Igor no local. Juliana foi imediatamente transportada para o hospital, onde foi submetida a uma cirurgia de reconstrução facial, realizada com sucesso dias mais tarde.

