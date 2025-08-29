Mulher que planejou matar os pais foi liberada após audiência de custódia nesta sexta (29) A jovem de 22 anos presa em Rio Tinto, nessa quinta-feira (28), suspeita de planejar a morte dos pais e dos avós, além de um ataque... Portal Correio|Do R7 29/08/2025 - 14h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h17 ) twitter

A jovem de 22 anos presa em Rio Tinto, nessa quinta-feira (28), suspeita de planejar a morte dos pais e dos avós, além de um ataque em uma escola da Paraíba, foi liberada após audiência de custódia nesta sexta-feira (29). A Justiça determinou que ela deve realizar tratamento psicológico no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e também uma medida protetiva foi protocolada em que a proíbe de se aproximar da família. Em depoimento, a jovem admitiu ter planejado os crimes e confessou ser administradora de uma página nas redes sociais em favor do autor de um ataque semelhante registrado em uma escola de São Paulo, em 2024. Durante as buscas na residência, a polícia apreendeu aparelhos eletrônicos, uma faca, uma balança e luvas que, segundo as investigações, seriam utilizados na execução das ações planejadas. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Mulher que planejou matar os pais foi liberada após audiência de custódia nesta sexta (29) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.