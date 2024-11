Mulher rouba celular usando arma falsa e é presa, em João Pessoa Uma mulher foi presa após roubar um celular com um simulacro de arma de fogo, na comunidade Citex, no bairro do Geisel, em João Pessoa...

