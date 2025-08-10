Município paraibano abre concurso público com 35 vagas e salários de até R$ 3 mil A Prefeitura de São Bentinho, no Sertão da Paraíba, abriu concurso público com 35 vagas para diferentes cargos, com salários que variam... Portal Correio|Do R7 10/08/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 13h57 ) twitter

Concurso (Foto: Agência Brasil) A Prefeitura de São Bentinho, no Sertão da Paraíba, abriu concurso público com 35 vagas para diferentes cargos, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3.036. A execução do certame ficará sob responsabilidade da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba (CPCon/UEPB). O processo seletivo será realizado em etapas. A primeira fase consiste em provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Na segunda fase, haverá prova prática, também eliminatória e classificatória, destinada aos cargos de Motorista B e Motorista D, além de prova de títulos, de caráter classificatório, para as funções de nível superior na área de Magistério. As oportunidades são para agente comunitário de saúde (1), agente administrativo (1), técnico em enfermagem (2), auxiliar de consultório dentário (1), assistente social (1), fonoaudiólogo (1), bioquímico (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), odontólogo (1), psicólogo (2), nutricionista (1), terapeuta ocupacional (2), engenheiro civil (1) e professor (13). A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 75 para cargos de nível médio, R$ 95 para nível médio/técnico e R$ 115 para nível superior. As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro.