Município paraibano terá concurso público com mais de 700 vagas e salários de até R$ 17 mil; veja vagas A Prefeitura de Brejo do Cruz, localizada no Alto Sertão da Paraíba, vai realizar um novo concurso público para a criação de cargos... Portal Correio|Do R7 30/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h57 )

Concurso (Foto: Agência Brasil) A Prefeitura de Brejo do Cruz, localizada no Alto Sertão da Paraíba, vai realizar um novo concurso público para a criação de cargos efetivos e ampliação de vagas em funções já existentes no quadro de servidores do município. Ao todo, serão ofertadas 744 vagas, com os salários variando entre R$ 1.518 a R$ 17.830,26, a depender do cargo. As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade. Serão 257 vagas para nível básico, 198 para nível médio/técnico, 122 para nível superior e outras 167 vagas destinadas ao magistério. A prefeitura ainda não divulgou a banca organizadora, a data de abertura das inscrições nem o cronograma das provas. Mais detalhes, como os cargos disponíveis, quantitativo por função e remunerações, serão divulgados no edital que está em fase de preparação. O post Município paraibano terá concurso público com mais de 700 vagas e salários de até R$ 17 mil; veja vagas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.