Mutirão oferece exames de DNA gratuitos na Paraíba; inscrições vão até 8 de agosto Os interessados em realizar exames gratuitos de DNA durante o mutirão "Meu Pai Tem Nome" têm até o dia 8 de agosto para se cadastrar... Portal Correio|Do R7 06/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h37 )

(Foto: Divulgação) Os interessados em realizar exames gratuitos de DNA durante o mutirão “Meu Pai Tem Nome” têm até o dia 8 de agosto para se cadastrar no site da Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB). A ação tem como objetivo reduzir o número de crianças e adolescentes sem o nome do pai no registro civil. O Dia D do mutirão será realizado em 16 de agosto, das 8h às 12h, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cabedelo e Guarabira. Durante o evento, será feita a coleta de material para os exames de DNA. Quem pode participar Podem se inscrever: Mães que desejam o reconhecimento de paternidade dos filhos;

Pais que querem reconhecer voluntariamente os filhos;

Filhos maiores de 18 anos que desejam ser reconhecidos. No momento da inscrição, é necessário apresentar: RG, CPF e comprovante de residência da mãe e do suposto pai;

Certidão de nascimento da criança. Nos casos em que o suposto pai já tenha falecido, é possível realizar o exame com familiares paternos, mediante apresentação da certidão de óbito. Recomenda-se a presença de pelo menos três familiares para a coleta. Se o resultado for positivo, a Defensoria ajuizará uma ação de reconhecimento de paternidade pós-morte. Emissão da nova carteira de identidade Em João Pessoa, o mutirão contará ainda com a participação do Programa Cidadão, da Sedh, para a emissão gratuita da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Para crianças, é necessário apresentar: Certidão de nascimento;

CPF;

Documento com foto e comprovante de endereço do responsável legal. Para adultos, são exigidos: Certidão de nascimento ou casamento (original ou autenticada);

CPF;

Comprovante de residência. É recomendável levar também o RG antigo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), caso deseje incluir os dados na nova CIN.