Na Paraíba, mulher é alvo de operação que investiga fraudes em plano de saúde no Rio Grande do Sul A Polícia Civil da Paraíba, em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deflagrou uma operação, na manhã desta terça-feira (2),... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 08h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 08h17 )

Polícia Civil da Paraíba (Imagem: Divulgação/ PCPB) A Polícia Civil da Paraíba, em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deflagrou uma operação, na manhã desta terça-feira (2), que investiga um esquema milionário de fraudes em um plano de saúde gaúcho. Na Paraíba, uma mulher, que teve o celular apreendido, foi alvo em Conde, no Litoral Sul. Ela é investigada pela venda de planos falsos. No total, foram expedidas 25 ordens de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do estado paraibano. A polícia estima que o grupo criminoso trouxe um prejuízo de cerca de R$ 287 milhões a uma operadora de um plano de saúde gaúcha. Polícia investiga homem e mulher suspeitos de exploração sexual infantil, na Paraíba De acordo com a polícia, os golpistas atuavam por meio de uma corretora, vendendo planos de saúde com a promessa de vantagens indevidas, como a dispensa do período de carência, exigência comum na contratação regular desses serviços. Também ofereciam planos particulares e descontos abaixo dos praticados no mercado. Os pagamentos eram realizados por meio de chaves PIX e boletos falsos. Os nomes das vítimas eram repassado a essa operadora gaúcha, porém, os criminosos associavam os nomes a empresas falsas. Os pagamentos eram realizados por meio de chaves PIX e boletos falsos. O caso foi descoberto após um dentista precisar um procedimento mas não conseguia o acesso, e ao entrar em contato com a operadora, descobriu que seu nome estava associado a uma empresa que ele não conhecia. A Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio Grande do Sul foi acionada para apurar o caso. Até o momento da publicação desta matéria, foram apreendidos 17 veículos de luxo e três casas em áreas nobres do estado gaúcho.