Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nacional de Patos fará assembleia e presidente Kleber Gomes será reeleito nesta quinta-feira (28)

O post Nacional de Patos fará assembleia e presidente Kleber Gomes será reeleito nesta quinta-feira (28) apareceu primeiro em Portal...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

O post Nacional de Patos fará assembleia e presidente Kleber Gomes será reeleito nesta quinta-feira (28) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.