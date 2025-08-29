“Não tenho expectativa de mudança”, afirma Veneziano sobre polarização política no Brasil O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) afirmou nesta terça-feira (19) que não acredita que o atual cenário de polarização política... Portal Correio|Do R7 29/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Senador Veneziano Vital do Rêgo. (Foto: Reprodução YouTube/Portal Correio) O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) afirmou nesta terça-feira (19) que não acredita que o atual cenário de polarização política no Brasil possa mudar. A declaração ocorreu durante entrevista ao programa Correio Debate, da rádio 98 FM. Segundo ele, essa rivalização entre grupos políticos não gera benefícios para a população. “Quando você imagina que nós estamos tomados com essa discussão e polarização permanente com temas que de fato não nos trarão resultados para superação de ainda graves problemas pelas quais nós vivenciamos, você fica entristecido. E se você me pergunta se, como alguns companheiros de vocês jornalistas têm me feito essa pergunta: você tem alguma expectativa que isso mude, eu respondo não” Veneziano destacou ainda que esse ambiente favorece apenas a oposição, que, segundo ele, sempre busca desviar a atenção da população da análise das gestões. “A oposição deseja que se faça ou que nós façamos o bom debate, e o que é um bom debate para um eleitor? É saber se quem assumiu o governo está entregando o que prometeu entregar, se entregou mais do que aquele que deixou o governo… fazer as comparações e chegar a um juízo de valor quando for novamente nos representar” O senador também comentou sobre a atuação da CPMI da qual faz parte, ressaltando a sua falta de confiança quanto ao uso político da comissão. “Em relação aos trabalhos da CPMI, que eu inclusive estou fazendo parte dela, eu gostaria muito de acreditar e dizer que ela não se transformará em um ambiente de exploração político-eleitoral, porque eu não creio que ela deixará de ser um espaço de exploração político-eleitoral por parte da oposição”, finalizou. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post “Não tenho expectativa de mudança”, afirma Veneziano sobre polarização política no Brasil apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.