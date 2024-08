Nattan compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões Novo membro no grupo de cantores que têm jatinho! Nattan acabou de adquirir uma aeronave particular, avaliada em R$ 35 milhões, e fez... Portal Correio|Do R7 07/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-