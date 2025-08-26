“Nenhum investidor coloca dinheiro onde a regra muda o tempo todo”, diz Efraim em palestra para representantes da Associação Nacional de restaurantes em SP O senador Efraim Filho (União-PB) foi presença marcante em um dos principais encontros nacionais do setor de comércio e serviços, promovido... Portal Correio|Do R7 26/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h39 ) twitter

O senador Efraim Filho (União-PB) foi presença marcante em um dos principais encontros nacionais do setor de comércio e serviços, promovido pela ANR (Associação Nacional de Restaurantes) nesta segunda-feira (25) em São Paulo. Diante de empresários e lideranças de todo o país, Efraim foi direto: “Meu papel é garantir que o chão onde vocês constroem seus negócios seja firme como concreto armado. E isso se faz com reforma tributária, segurança jurídica e estabilidade econômica.” O evento, voltado para debater os desafios e oportunidades do setor, foi palco de um discurso firme de Efraim exaltando os empreendedores do país como “heróis da resistência” por enfrentarem, todos os dias, o que ele chamou de “tripé nefasto do Custo Brasil”: alta carga tributária, burocracia sufocante e insegurança jurídica. “Empreender não pode ser um ato de heroísmo, tem que ser uma escolha viável e natural. Hoje, antes de pensar em expandir, inovar ou treinar equipe, o empreendedor trava uma guerra diária contra um sistema que mais atrapalha do que ajuda. Isso precisa mudar. E estamos mudando”, ressaltou, destacando o avanço da Reforma Tributária. O senador usou um exemplo prático para explicar o impacto positivo no cotidiano dos negócios. Contou a história de um simples prato servido num restaurante, mostrando como, hoje, ele percorre um verdadeiro labirinto tributário. “Com a reforma [tributária] e o novo modelo de IVA, o imposto passa a ser transparente, justo e previsível. Isso é cidadania fiscal”, frisou o senador paraibano. Além da reforma, Efraim defendeu segurança jurídica como pilar fundamental para o investimento de longo prazo. “Previsibilidade não é luxo, é base. Nenhum investidor coloca dinheiro onde a regra muda o tempo todo”. O senador lembrou que o Congresso já mostrou maturidade ao aprovar reformas impensáveis até pouco tempo atrás, como a da Previdência, a trabalhista e a autonomia do Banco Central. Na condição de presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), Efraim reforçou seu compromisso com o equilíbrio das contas públicas. “Só com responsabilidade fiscal conseguiremos baixar os juros e destravar os investimentos.” Estiveram presentes no encontro: o presidente da ANR, Erik Momo; o vice-presidente da ANR, Fernando de Paula; o secretário de Desenvolvimento da Cidade de São Paulo, Rodrigo Goulart; o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi; dentre outros lideres do setor. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post “Nenhum investidor coloca dinheiro onde a regra muda o tempo todo”, diz Efraim em palestra para representantes da Associação Nacional de restaurantes em SP apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.