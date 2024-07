Davi Lucca, filho mais velho de Neymar, com a irmã Helena (Foto: Reprodução/ Instagram/ @neymarjr)

Após a influenciadora Amanda Kimberlly compartilhar pelas redes sociais, nesta sexta-feira (19), a primeira foto de Helena, o jogador Neymar assumiu publicamente a paternidade do bebê e postou o primeiro registro da criança. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

Helena nasceu no dia 3 de julho, em São Paulo. Ela é fruto do breve relacionamento da modelo com o atleta enquanto ele estava com Bruna Biancardi.

Neymar estava acompanhado do filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos. Ele também é pai da pequena Mavie, de 9 meses.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Neymar assume filha com influenciadora Amanda Kimberlly; veja fotos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.