No País de Gales, homem recebe mais de 240 picadas após cruzar com enxame de vespas Ao final de um passeio com a esposa pela região rural de Brecon, no País de Gales, Andrew Powell cruzou com um enorme enxame de vespas... Portal Correio|Do R7 09/09/2024 - 10h10 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-