Novidade na votação, prêmio maior e spoilers de A Fazenda! Galisteu habla tudo em bate-papo no Hoje em Dia Preparados para mais spoilers de A Fazenda 16? Já no esquenta para a estreia, que acontece no dia 16 de setembro, Adriane Galisteu... Portal Correio|Do R7 10/09/2024 - 11h42 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-