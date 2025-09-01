Novo procurador-geral de Justiça do MPPB toma posse nesta segunda-feira (1º)
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) tem novo comando a partir desta segunda-feira (1º). O promotor de Justiça Leonardo Quintans assume o cargo de procurador-geral de Justiça para o biênio 2025-2027. A posse é marcada por uma missa em ação de graças na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Miramar, em João Pessoa. Já a solenidade oficial será realizada às 17h no Teatro Paulo Pontes. Quintans sucede Antônio Hortêncio Rocha Neto, que esteve à frente do MPPB por dois mandatos. Ele foi o mais votado na eleição interna da instituição e nomeado pelo governador João Azevedo. Natural de João Pessoa, Leonardo Quintans Coutinho tem 44 anos e atua no Ministério Público desde 2013, com passagens por diversas comarcas do estado e cargos de liderança na instituição. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Novo procurador-geral de Justiça do MPPB toma posse nesta segunda-feira (1º) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
Quem é o novo PGJ
