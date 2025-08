O que abre e o que fecha no feriado de 5 de agosto em João Pessoa? Confira Nesta terça-feira (5), João Pessoa celebra 440 anos de história e tradição. Por conta do feriado estadual, o funcionamento de repartições... Portal Correio|Do R7 04/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h17 ) twitter

Comércio em João Pessoa (Foto: Secom-JP) Nesta terça-feira (5), João Pessoa celebra 440 anos de história e tradição. Por conta do feriado estadual, o funcionamento de repartições públicas, serviços essenciais, espaços de lazer e transporte coletivo na capital paraibana será alterado. Para quem vai aproveitar o dia de folga ou precisa resolver pendências antes do feriado, é importante ficar atento ao que abre e fecha em João Pessoa nesta terça-feira. Veja abaixo como ficará o funcionamento em diferentes setores da cidade: Shoppings Mangabeira e Manaira Shopping Abre das 10h às 22h, funcionando todos os serviços. Shopping Tambiá Abre das 12h às 22h, funcionando todos os serviços. Liv Mall Abre das 13h às 21h, funcionando todos os serviços. Shopping Sebrae Abre das 12h às 20h, funcionando todos os serviços. Mag Shopping Abre das 12h às 20h, funcionando todos os serviços. Shopping Sul Abre das 12h às 20h, funcionando todos os serviços. Bancos O atendimento bancário será interrompido na terça-feira (5), em virtude do feriado. Segundo o Sindicato dos Bancários de João Pessoa, as agências operam normalmente na segunda-feira (4), com serviços presenciais, caixas eletrônicos e autoatendimento funcionando como de costume. Lazer A Fundação Casa de José Américo estará de portas abertas na terça-feira (5), das 9h às 16h, funcionando em esquema de plantão. A Bica, como é conhecido o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, também funcionará em horário habitual durante todo o fim de semana e o feriado, das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. O local só fecha na quarta-feira (6). Já o Jardim Botânico Benjamim Maranhão mantém a programação normal na terça-feira, com acesso entre 8h e 16h30 e trilhas guiadas marcadas para os turnos da manhã (9h) e da tarde (14h). Transporte: trens e balsa de Cabedelo Quem utiliza os trens urbanos da CBTU deve se programar: os VLTs não irão circular na terça-feira (5). A operação será retomada normalmente na quarta-feira (6), com partidas das 4h30 até as 19h16. Por outro lado, a travessia por balsa entre Cabedelo e Costinha seguirá funcionando regularmente durante o feriado. As saídas de Cabedelo para Costinha acontecem das 6h às 19h, enquanto no sentido inverso, o horário é das 6h30 às 19h30. Correios Na terça-feira (5), as agências dos Correios estarão fechadas em João Pessoa, em razão do feriado. O funcionamento será normal na segunda-feira (4), com atendimento ao público das 8h às 17h. Justiça O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará em regime de plantão de 1º a 5 de agosto, por causa do feriado estadual e da suspensão das atividades presenciais na segunda-feira (4). O Ministério Público da Paraíba (MPPB) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB) também não terão expediente nas duas datas. Apesar da pausa presencial, o TRE-PB ressaltou que manterá o atendimento virtual aos eleitores durante o período. Repartições Públicas No âmbito municipal, a Prefeitura de João Pessoa decretou ponto facultativo na segunda-feira (4), em antecipação ao feriado da terça. No entanto, o Governo da Paraíba ainda não confirmou alteração no expediente das repartições estaduais. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post O que abre e o que fecha no feriado de 5 de agosto em João Pessoa? Confira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.