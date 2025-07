O varejo tem voz! Estreia neste sábado o programa “FCDL em Ação” na 98 FM Correio A FCDL Paraíba lança, neste sábado (2), às 8h da manhã, na Rádio 98 FM Correio, da rede de rádios Correio SAT, o programa “FCDL em... Portal Correio|Do R7 31/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h37 ) twitter

A FCDL Paraíba lança, neste sábado (2), às 8h da manhã, na Rádio 98 FM Correio, da rede de rádios Correio SAT, o programa “FCDL em Ação” – uma iniciativa inédita que marca o início de uma nova fase de comunicação e aproximação com a sociedade paraibana. A proposta integra o Sistema CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), com foco na valorização do setor varejista e na promoção de informação qualificada sobre economia, consumo e geração de emprego. Com o slogan “O Varejo em Ação – Informação que gera movimento”, o programa tem como missão fortalecer a representatividade das CDLs e FCDLs de todo o Brasil, aproximar a entidade dos agentes econômicos e ampliar a visibilidade institucional da FCDL-PB. Além disso, será uma importante vitrine para destacar os desafios e conquistas do varejo, setor que é protagonista no desenvolvimento econômico do país. A estreia marca também o lançamento de uma campanha voltada para empresários, empreendedores, gestores públicos, jornalistas, formadores de opinião e a sociedade em geral. A ideia é consolidar o “FCDL em Ação” como uma fonte confiável de conteúdo relevante, útil e transformador. Sintonize a 98 FM Correio neste sábado, às 8h, e acompanhe o programa que dá voz ao varejo e faz a economia girar. Uma iniciativa com a força do Sistema Correio, maior grupo de comunicação multiplataforma da Paraíba: há mais de 7 décadas, fortalecendo a economia do nosso Estado. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post O varejo tem voz! Estreia neste sábado o programa “FCDL em Ação” na 98 FM Correio apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.