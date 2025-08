Operação da Polícia Militar apreende drogas avaliadas em R$ 200 mil, no brejo paraibano

Portal Correio |Do R7

Uma operação da Polícia Militar causou um prejuízo de mais de R$ 200 mil reais ao crime organizado no Morro do Cruzeiro, neste sábado (2), em Alagoa Grande. Ao todo, os policiais apreenderam 10kg de drogas dos tipos maconha, crack, cocaína e ecstasy.

Além do entorpecente, foram apreendidos também celulares, embalagens usadas no preparo e distribuição de drogas e mais de R$ 2 mil reais que teriam sido obtidos através das atividades do tráfico.

A Operação, chamada de Paradigma, foi realizada pelas equipes do comando da 2ª Companhia do 4º Batalhão e Rádio Patrulha, com objetivo de combater o crime organizado na localidade.

O material apreendido levado para a Delegacia de Polícia da região.

