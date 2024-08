Operação policial cumpre 30 mandados de prisão na Grande João Pessoa Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (22) cumpre 30 mandados de prisão em vários bairros de João Pessoa, Bayeux, Cabedelo... Portal Correio|Do R7 22/08/2024 - 06h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 06h41 ) ‌



