Paraíba apresenta redução no número de empresas em recuperação judicial A Paraíba é um dos três estados do Nordeste que apresentou redução no número de empresas em recuperação judicial. Os dados são do Monitor... Portal Correio|Do R7 01/09/2025 - 15h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Paraíba é um dos três estados do Nordeste que apresentou redução no número de empresas em recuperação judicial. Os dados são do Monitor RGF da Recuperação Judicial, divulgados nesta segunda-feira (1º). De acordo com o levantamento, no primeiro trimestre deste ano o estado tinha 35 empresas sesta situação. Já no segundo semestre, esse número caiu para 34 empreas com processos ativos. Na mesma região aparecem ainda a Bahia com menos 22 casos e o Ceará (-4). Números disparam no Sul O Sul do Brasil foi a região com o segundo maior avanço proporcional no número de empresas em recuperação judicial no 2º trimestre de 2025. A região registrou 1.127 empresas com processos ativos, crescimento de 4,5% em relação ao trimestre anterior, impulsionado principalmente pelo estado do Rio Grande do Sul, que teve aumento de 33 casos (+7,7%), passando de 427 para 460. Na outra ponta, o Centro-Oeste manteve estabilidade, com alta discreta de 1,0%, encerrando o trimestre com 610 empresas em recuperação judicial. A região segue liderando no indicador proporcional: o IRJ (Índice RGF de Recuperação Judicial) chegou a 2,75 — o maior entre as regiões brasileiras. Balanço regional no 2º trimestre de 2025: Sudeste : 2.346 empresas em RJ (+1,6%) | IRJ: 1,68

: 2.346 empresas em RJ (+1,6%) | IRJ: 1,68 Sul : 1.127 (+4,5%) | IRJ: 2,41

: 1.127 (+4,5%) | IRJ: 2,41 Nordeste : 721 (-2,3%) | IRJ: 2,32

: 721 (-2,3%) | IRJ: 2,32 Centro-Oeste : 610 (+1,0%) | IRJ: 2,75

: 610 (+1,0%) | IRJ: 2,75 Norte: 161 (+5,2%) | IRJ: 1,14 Veja a tabela: ###IMG-1###Fonte: Monitor RGF da recuperação judicial Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Paraíba apresenta redução no número de empresas em recuperação judicial apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.