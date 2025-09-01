Paraíba apresenta redução no número de empresas em recuperação judicial
A Paraíba é um dos três estados do Nordeste que apresentou redução no número de empresas em recuperação judicial. Os dados são do Monitor RGF da Recuperação Judicial, divulgados nesta segunda-feira (1º). De acordo com o levantamento, no primeiro trimestre deste ano o estado tinha 35 empresas sesta situação. Já no segundo semestre, esse número caiu para 34 empreas com processos ativos. Na mesma região aparecem ainda a Bahia com menos 22 casos e o Ceará (-4). O Sul do Brasil foi a região com o segundo maior avanço proporcional no número de empresas em recuperação judicial no 2º trimestre de 2025. A região registrou 1.127 empresas com processos ativos, crescimento de 4,5% em relação ao trimestre anterior, impulsionado principalmente pelo estado do Rio Grande do Sul, que teve aumento de 33 casos (+7,7%), passando de 427 para 460. Na outra ponta, o Centro-Oeste manteve estabilidade, com alta discreta de 1,0%, encerrando o trimestre com 610 empresas em recuperação judicial. A região segue liderando no indicador proporcional: o IRJ (Índice RGF de Recuperação Judicial) chegou a 2,75 — o maior entre as regiões brasileiras.
Números disparam no Sul
Balanço regional no 2º trimestre de 2025:
Veja a tabela:
###IMG-1###Fonte: Monitor RGF da recuperação judicial
