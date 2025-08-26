Paraíba implanta projeto inédito para evitar superlotação no sistema prisional O Governo do Estado e o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) assinaram, nesta terça-feira (26), uma medida para regulamentar as vagas... Portal Correio|Do R7 26/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h39 ) twitter

O Governo do Estado e o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) assinaram, nesta terça-feira (26), uma medida para regulamentar as vagas do sistema prisional em João Pessoa, com o objetivo de evitar uma superlotação. A ação será realizada por meio da instalação da Central de Regulação de Vagas (CRV), que vai organizar de forma mais racional a ocupação das unidades, garantindo o cumprimento das penas com dignidade. Além disso, a medida também deve integrar alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico e medidas cautelares. Com a decisão, a Paraíba se torna a primeira capital a implantar a CRV dentro do Plano Pena Justa, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o segundo estado do país a utilizar a ferramenta. A iniciativa também busca fazer o uso alternativas penais, reduzindo a população carcerária e garantindo melhoria das condições penais.