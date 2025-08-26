Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Paraíba implanta projeto inédito para evitar superlotação no sistema prisional

O Governo do Estado e o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) assinaram, nesta terça-feira (26), uma medida para regulamentar as vagas...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

O Governo do Estado e o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) assinaram, nesta terça-feira (26), uma medida para regulamentar as vagas do sistema prisional em João Pessoa, com o objetivo de evitar uma superlotação.

A ação será realizada por meio da instalação da Central de Regulação de Vagas (CRV), que vai organizar de forma mais racional a ocupação das unidades, garantindo o cumprimento das penas com dignidade. Além disso, a medida também deve integrar alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico e medidas cautelares.

Com a decisão, a Paraíba se torna a primeira capital a implantar a CRV dentro do Plano Pena Justa, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o segundo estado do país a utilizar a ferramenta.

A iniciativa também busca fazer o uso alternativas penais, reduzindo a população carcerária e garantindo melhoria das condições penais.

Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp

O post Paraíba implanta projeto inédito para evitar superlotação no sistema prisional apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.